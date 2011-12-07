Не в лучшей форме: «Рубин» и «Ракув» не забили голов, но заставили говорить о себе во всей Европе

Казанский «Рубин» официально вернулся в еврокубки. Сегодня на Городском стадионе в Бельско-Бяле подопечные Слуцкого сыграли вничью (0:0) с польским «Ракувом». Очередного матча в Европе казанским болельщикам пришлось ждать ровно 5 лет, 7 месяцев и 26 дней — именно столько времени прошло с последней игры «Рубина» в Европе против французского «Бордо».

В преддверии первой встречи в Польше Леонид Слуцкий был осторожен в своих комментариях:

«Я уверен, что нас ждет очень тяжелое противостояние с „Ракувом“. Кто пытается заранее отдать кому-то какое-то преимущество, я думаю, этого точно не будет. Будут очень напряженные и равные игры, в которых каждая команда будет иметь шансы на победу. Понятно, что мы будем стараться делать все, чтобы эти шансы реализовались в нашу пользу».

Полузащитник «рубиновых» Дарко Йевтич отметил заметный прогресс вице-чемпиона Польши (Йевтичу довелось играть с ченстоховцами во времена его выступлений за познаньский «Лех») и пообещал, что команда будет настраиваться на победу в каждом из двух матчей с «Ракувом».

Дождь, проблема с экипировкой и нулевая ничья

Стартовый состав «Рубина» порадовал стабильностью. Слуцкий оправдал ожидания болельщиков, выставив на матч в Бельско-Бяле лучших игроков с первой минуты. Бросилось в глаза отсутствие Самошникова и Ин Бома (вместо них на поле вышли Абильдгор и Зотов), а также Макарова, что практически окончательно подтвердило слухи о близком переходе Дениса в московское «Динамо».

Возвращение «рубиновых» в еврокубки вряд ли пошло так, как планировалось изначально. В первой же атаке хозяева едва не поймали команду Слуцкого на ошибке в обороне под аккомпанемент из проливного дождя, который сыграл злую шутку с экипировкой команды — у ряда игроков начали отваливаться буквы фамилий на спине. «Ракув» и не думал отсиживаться в обороне, явно претендуя на большее, чем играть на 0:0. Первый (и как оказалось самый опасный) голевой момент на 16 минуте возник у Хвичи, но в дуэли 1 на 1 победу одержал вратарь польской команды, совершив невероятный сейв. Следующие десять минут прибавили головной боли Слуцкому — из игры сначала выбыл Зуев, а затем и Шатов, который неплохо комбинировал с партнерами и создавал столь нужную остроту. По итогу первой половины встречи создалось тревожное впечатление, что часть игроков «Рубина» здорово нервничает, что вылилось в немалое количество ошибок в игровых эпизодах.

Второй тайм стартовал как нельзя хуже. С части футболок казанских игроков отклеились не только фамилии, но и номера. Главному арбитру пришлось задержать начало второй половины встречи до того момента, пока вопрос не был хотя бы частично решен. Это происшествие явно повлияло на настрой футболистов и тренерского штаба.

«Ракув» активнее начал вторую часть встречи, проведя несколько острых атак, пока гости все еще приходили в себя от случившегося. Далее игра выровнялась, но о явном доминировании «Рубина», к сожалению, не было и речи. На поле можно было видеть много борьбы и брака в передачах, как от одной, так и от другой команды, что подвело черту под закономерным ничейным результатом. После двух вынужденных замен в первом тайме, Слуцкий сделал еще две на 84 минуте, что добавляет опасений и за ближайший матч казанцев в рамках РПЛ против грозненского «Ахмата», который состоится уже в это воскресенье.

От первой (с 2015 года) игры двукратного чемпиона России в еврокубках приходится испытывать смешанные чувства. К сожалению, досадный казус с экипировкой во многом перекрывает любые минимальные положительные эмоции от увиденного на поле. Вызывает опасение и глубина состава, так как «Рубин» временно потерял четырех игроков старта. Остается лишь надеяться, что травмы Ин Бома, Самошникова, Зуева и Шатова не слишком серьезны.

«Ракув» же показал себя симпатичной и организованной командой, с которой стоит считаться. Несмотря на отсутствие именитых игроков в составе, хозяева смело пытались навязать свою игру подопечным Слуцкого. Посмотрим, поменяется ли картина игры поляков в Казани, ведь теперь все решится в ответном матче.

Лига Конференций в Казани

Напомним, что ответный матч против «Ракува» состоится 12 августа на «Ак Барс Арене» в Казани. Если команда Слуцкого окажется сильнее клуба из Польши, «Рубину» предстоит противостояние с победителем пары «Гент» (Бельгия) — РФШ (Латвия). В первом домашнем матче бельгийцы неожиданно не смогли справиться с рижанами — встреча завершилась со счетом 2:2.