«Я не могу принять решение, которое разрушит клуб»: президент «Барселоны» объяснил уход Месси

Живая легенда «Барселоны» Лионель Месси больше не сыграет за клуб, в котором он провел всю свою футбольную карьеру. Руководству «сине-гранатовых» не удалось заключить новый контракт с аргентинским нападающим из-за сложностей, связанных с регламентом испанской Лиги. Соответствующее заявление каталонцы опубликовали в официальном аккаунте клуба в Инстаграме.

Сегодня президент «Барселоны» собрал пресс-конференцию, посвященную контракту Лео.

«Финансовые показатели и убытки клуба оказались хуже наших ожиданий. На зарплаты уходит 110% дохода — это означает, что у нас нет возможности для маневра. Плюс нам мешает финансовый фэйр-плей. Чтобы Месси остался, нам нужно было согласиться на контракт, который сделал бы нас должниками на 50 лет по ТВ-правам. Я не могу принять решение, которое разрушит клуб. „Барса“ — это самое важное», — сказал Жоан Лапорта.

За «Барселону» аргентинский форвард провел 778 игр и забил 672 мяча, 10 раз становился чемпионом Испании, 7 раз выигрывал Кубок страны и 8 раз Суперкубок Испании. На международной арене Месси четыре раза поднимал над головой кубок Лиги чемпионов и трижды Суперкубок УЕФА. В коллекции личных наград Лео — шесть «Золотых мячей».