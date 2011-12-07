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Найджел Доус принёс победу «Ак Барсу» над СКА

Команды доиграли до овертайма.

В воскресенье «Ак Барс» на своём льду принимал питерский СКА. Встреча завершилась победой «барсов» в овертайме — 3:2.

Первый период остался без голевым, а во втором хозяева вышли вперёд после гола Станислава Галиева. В середине третьего периода «Ак Барс» удвоил преимущество — шайба на счету Патриса Кормье.

Но СКА не спешил сдаваться: Андрей Кузьменко сократил отставание в счёте, а Антон Бурдасов за 28 секунд до конца встречи перевёл матч в овертайм. Он был недолгим, уже на первой минуте Найджел Доус идеально замкнул передачу Да Косты.

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