Найджел Доус принёс победу «Ак Барсу» над СКА

В воскресенье «Ак Барс» на своём льду принимал питерский СКА. Встреча завершилась победой «барсов» в овертайме — 3:2.

Первый период остался без голевым, а во втором хозяева вышли вперёд после гола Станислава Галиева. В середине третьего периода «Ак Барс» удвоил преимущество — шайба на счету Патриса Кормье.

Но СКА не спешил сдаваться: Андрей Кузьменко сократил отставание в счёте, а Антон Бурдасов за 28 секунд до конца встречи перевёл матч в овертайм. Он был недолгим, уже на первой минуте Найджел Доус идеально замкнул передачу Да Косты.