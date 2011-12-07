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Андрей Тихонов отправлен в отставку с поста главного тренера самарских «Крыльев Советов»

Официальный сайт самарских «Крыльев Советов» сообщил, что главный тренер команды Андрей Тихонов отправлен в отставку.
Тихонов возглавил самарский клуб чуть более года назад, но в этом сезоне команда идет на предпоследнем месте в чемпионате РПЛ. А уже вечером 5 октября клуб официально представил нового главного тренера – им стал известный черногорский тренер Миодраг Божович.
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