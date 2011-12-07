Андрей Тихонов отправлен в отставку с поста главного тренера самарских «Крыльев Советов»

Тихонов возглавил самарский клуб чуть более года назад, но в этом сезоне команда идет на предпоследнем месте в чемпионате РПЛ. А уже вечером 5 октября клуб официально представил нового главного тренера – им стал известный черногорский тренер Миодраг Божович.