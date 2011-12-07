Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Рубин» с минимальным счетом переиграл «Урал»

Казанцы вышли на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Единственный гол в матче на 21-й минуте после подачи углового провел Сердар Азмун. «Рубин» удержал нужный для себя счет, хотя моменты у соперника были, и вышел на четвертое место в турнирной таблице. Однако московские «Спартак» и ЦСКА имеют по матчу в запасе.
КВ
Лента новостей