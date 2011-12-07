«Рубин» с минимальным счетом переиграл «Урал»

Единственный гол в матче на 21-й минуте после подачи углового провел Сердар Азмун. «Рубин» удержал нужный для себя счет, хотя моменты у соперника были, и вышел на четвертое место в турнирной таблице. Однако московские «Спартак» и ЦСКА имеют по матчу в запасе.