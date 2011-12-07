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Команда Суперлиги ушла на карантин

В АСК у нескольких волейболистов и членов персонала положительные результаты тестов на COVID-19.

Нижегородский АСК в полном составе уйдёт на карантин, сообщает официальный сайт клуба. У нескольких волейболистов и представителей персонала оказались положительными результаты тестов на COVID-19. Об этом стало известно при подготовке к выездной игре 3-го тура Суперлиги против московского «Динамо».

«Все заболевшие и контактирующие с ними отправятся на карантин, который пройдёт с соблюдением всех требований Роспотребнадзора», — гласит сообщение.

Встреча с «Динамо» должна была состояться 7 октября. Сейчас АСК с двумя очками идёт на 11-м месте в турнирной таблице.

КВ
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