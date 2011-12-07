«Нефтяник» забросил десятитысячную шайбу, но проиграл «Рязани»

«Нефтяник» в гостях уступил «Рязани» в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ — 2:3. Клуб из Альметьевска пропустил две шайбы в первые 4 минуты игры, но сумел сравнять счёт в третьем периоде. Однако овертайма не случилось — «Рязань» вырвала победу за 42 секунды до конца матча.

Так прервалась восьмиматчевая победная серия команды из Альметьевска. Тем не менее, встреча войдёт в историю клуба: шайба Ярослава Альшевского стала для команды десятитысячной в чемпионатах страны.