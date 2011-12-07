«Ак Барс» в Нижнем Новгороде одержал волевую победу

Гости начали пободрее, и уже за первые две минуты игры сотворили два момента у ворот Тихомирова. Однако затем игра выровнялась, и «Ак Барс» стал проводить уже долгие позиционные атаки. А счет на 14-й минуте в контратаке открыли торпедовцы – 1:0.Но за минуту до конца первого периода Потапов подправил шайбу в ворота хозяев – так отличился за «Ак Барс» воспитанник нижегородского «Торпедо» - 1:1. Но в начале второго периода, и опять в контратаке хозяева вновь вышли вперед – 2:1.Эта шайба надломила наших хоккеистов, появилась нервозность, и вот в большинстве «Торпедо» забросила и третьею шайбу – 3:1, причем «барсы» при этом продолжали играть в меньшинстве. Перед третьим периодом, таким образом, казанцы проигрывали уже в две шайбы.К счастью, на 45-й минуте после броска Маркова издали гости сократили отставание до минимума – 2:3. И вот когда до конца третьего периода оставалось чуть меньше семи минут, Александр Бурмистров счет сравнял – 3:3.А за две минуты до конца в ворота «Торпедо» был назначен буллит, но Станислав Галиев, переиграв вратаря, не попал в ворота. Увы, встреча перетекла в овертайм, хотя моменты у гостей в концовке были. Но в овертайме казанцы заработали большинство, и Артем Лукоянов его реализовал – 4:3. Волевая победа!