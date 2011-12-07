Четыре игрока «Рубина» вызваны в сборную России по футболу

Тренерский штаб сборной России по футболу под руководством Станислава Черчесова определился с игроками, которые вызваны на матч против сборной Швеции в Лиге наций (20 ноября) и к контрольному матче со сборной Германии (15 ноября).