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Четыре игрока «Рубина» вызваны в сборную России по футболу

Тренерский штаб сборной России по футболу под руководством Станислава Черчесова определился с игроками, которые вызваны на матч против сборной Швеции в Лиге наций (20 ноября) и к контрольному матче со сборной Германии (15 ноября).
В сборную вызваны четыре игрока казанского «Рубина»: защитник Федор Кудряшов и Егор Сорокин, а также полузащитник Руслан Камболов и форвард Дмитрий Полоз.Также впервые в сборную приглашен экс-рубиновец Ильзат Ахметов, ныне выступающий за ЦСКА.
КВ
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