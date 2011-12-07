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«Молодежка» казанского «Рубина» сумела в гостях переиграть «Оренбург»

В 13-м туре молодежного первенства футболисты казанского «Рубина» сумели на выезде переиграть местный клуб «Оренбург» - 2:1.
Казанцы первыми открыли счет в матче – на 41-й минуте отличился Антонеко. На 46-й минуте хозяева счет сравняли, но на 50-й минуте Циберкин провел победный для «Рубина» мяч. Отметим, что в конце первого тайма Акмурзин отразил пенальти.
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