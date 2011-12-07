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«Рубин» вновь нарушил санитарный регламент РПЛ

Клубу придётся заплатить очередной штраф.

КДК РФС оштрафовал «Рубин» за нарушения санитарного регламента РПЛ по итогам матча против «Арсенала» (3:1). Это далеко не первый случай в текущем сезоне.

Казанскому клубу придётся раскошелиться на 30 тысяч рублей за «за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата».

По итогам матча оштрафовали и «Арсенал», но за скандирование зрителями оскорбительных выражений. Тулякам придётся заплатить 10 тысяч рублей.

КВ
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