«Рубин» вновь нарушил санитарный регламент РПЛ

КДК РФС оштрафовал «Рубин» за нарушения санитарного регламента РПЛ по итогам матча против «Арсенала» (3:1). Это далеко не первый случай в текущем сезоне.

Казанскому клубу придётся раскошелиться на 30 тысяч рублей за «за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата».

По итогам матча оштрафовали и «Арсенал», но за скандирование зрителями оскорбительных выражений. Тулякам придётся заплатить 10 тысяч рублей.