Сборная России стартовала на Кубке Карьяла с победы

Сборная России по хоккею стартовала на Кубке Карьяла с победы над финнами — 6:2. Отметим, что на этап Евротура отправилась молодёжная команда.

В первом периоде россияне забросили три безответных шайбы, в том числе отличился нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов. Во втором отрезке матча финны отквитали один гол, на что сборная ответила ещё двумя шайбами, в том числе в большинстве. В заключительном периоде финны забили быстрый гол и вновь пропустили в меньшинстве. Отметим, что Илья Сафонов набрал 2 (1+1) очка.

В другом матче Кубка Карьяла Чехия обыграла Швецию со счётом 3:1. 7 ноября россияне сыграют со шведами.