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Баскетболисты УНИКСа провели встречу со студентами КФУ

Баскетболисты УНИКСа провели встречу со студентами КФУ
Баскетболисты казанского УНИКСа Антон Понкрашов, Джамар Смит, Морис Ндур, Пьеррия Хенри, а также специалист клуба по селекции Клаудио Колдобелла встретились со студентами КФУ. Встреча прошла в КСК КФУ. В первой части визита баскетболисты отвечали на вопросы студентов, а затем игроки сыграли со студентами в баскетбол, после чего прошла автограф-сессия.
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