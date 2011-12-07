Баскетболисты УНИКСа провели встречу со студентами КФУ

Баскетболисты казанского УНИКСа Антон Понкрашов, Джамар Смит, Морис Ндур, Пьеррия Хенри, а также специалист клуба по селекции Клаудио Колдобелла встретились со студентами КФУ. Встреча прошла в КСК КФУ. В первой части визита баскетболисты отвечали на вопросы студентов, а затем игроки сыграли со студентами в баскетбол, после чего прошла автограф-сессия.