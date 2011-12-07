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Ильзат Ахметов – обладатель приза лучшему молодому футболисту РПЛ

Ильзат Ахметов – обладатель приза лучшему молодому футболисту РПЛ
Экс-полузащитник казанского «Рубина» Ильзат Ахметов, ныне выступающий за ЦСКА, стал лауреатом национальной премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку года. Вторым стал Иван Обляков, третьим – Дмитрий Скопинцев.
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