Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Рубин» в Москве в первом матче четвертьфинала Кубка России уступил «Локомотиву»

Казанцы выставили по-своему боевой состав – лишь место в воротах занял Бабурин, который уже во второй раз играет за «Рубин» в Кубке России. А вот «Локо» не досчитался в стартовом составе Федора Смолова.
Уже на старте травму у москвичей в безобидной ситуации получил Ротенберг – его никто не трогал, но на мерзлом грунте игрок получил надрыв мышцы. Его заменил экс-казанец Жемалетдинов. Чуть позже в аналогичной ситуации Полоз заменил у гостей Подберезкина.Между тем, гости явно имели больше голевых моментов – дважды опасно бил Могилевец, и еще раз из убойной позиции пробил мимо ворот Байрамян. Однако Гильерме был начеку. А вот Бабурин, выбивая мяч, едва не забил в свои ворота – чудо, что после рикошета от Эдера мяч миновал створ ворот «Рубина» - 0:0 к перерыву. Трижды били в створ казанцы, а вот хозяева лишь один раз побеспокоили Бабурина.Увы, на 55-й минуте казанцы пропустили – Чорлука с близкой дистанции пробил Бабурина – 1:0. Этот мяч оказался единственным  в этом матче. Ответный поединок намечен в Казани на 23 февраля.
КВ
Лента новостей