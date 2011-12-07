«Рубин» в Москве в первом матче четвертьфинала Кубка России уступил «Локомотиву»

Уже на старте травму у москвичей в безобидной ситуации получил Ротенберг – его никто не трогал, но на мерзлом грунте игрок получил надрыв мышцы. Его заменил экс-казанец Жемалетдинов. Чуть позже в аналогичной ситуации Полоз заменил у гостей Подберезкина.Между тем, гости явно имели больше голевых моментов – дважды опасно бил Могилевец, и еще раз из убойной позиции пробил мимо ворот Байрамян. Однако Гильерме был начеку. А вот Бабурин, выбивая мяч, едва не забил в свои ворота – чудо, что после рикошета от Эдера мяч миновал створ ворот «Рубина» - 0:0 к перерыву. Трижды били в створ казанцы, а вот хозяева лишь один раз побеспокоили Бабурина.Увы, на 55-й минуте казанцы пропустили – Чорлука с близкой дистанции пробил Бабурина – 1:0. Этот мяч оказался единственным в этом матче. Ответный поединок намечен в Казани на 23 февраля.