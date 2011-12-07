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Татарстанские регбисты завоевали бронзовые медали на турнире в Дубае

Регбийная команда «Энергия» из Казани приняла участие на турнире в Дубае, в котором выступали 32 коллектива.
На групповом этапе наши парни с большим трудом одолели две английские команды, а третьего соперника победили с большим отрывом. В полуфинале «Энергия» уступила, и завоевала третье место на турнире – нашим спортсменам были вручены бронзовые медали.
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