Иван Игнатьев продлил свою безголевую серию до 16 матчей

21-летний нападающий «Рубина» Иван Игнатьев не забивает на протяжении 16 игр во всех турнирах. Последний раз форвард поражал ворота соперника в матче третьего тура РПЛ — он реализовал пенальти в игре против «Сочи» (2:3).

С тех пор нападающий провёл девять матчей в РПЛ, две игры в Кубке России и пять матчей за молодёжную сборную России.

Добавим, что с игры нападающий последний раз забивал больше года назад — это произошло 7 ноября 2019 года, когда Игнатьев поразил ворота «Трабзонспора» в матче группового этапа Лиги Европы.