«Нефтехимик» прервал серию поражений

«Нефтехимик» одержал домашнюю победу над «Томью» в игре 26-го тура ФНЛ. Команда из Нижнекамска смогла прервать свою серию неудач в последнем матче календарного года.

Два гола «химики» оформили с разницей в две минуты. Сначала защитник «Томи», прерывая прострел с фланга, выбил мяч в одноклубника — снаряд срикошетил точно в ворота. Атакой позднее Мераби Уридия откликнулся на лонгболл и реализовал выход один на один с голкипером — 2:0.

После 26 туров «Нефтехимик» набрал 40 очков и идёт на восьмом месте. Следующий матч команда проведёт 27 февраля 2021 года на выезде против «Иртыша».