Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Нефтехимик» прервал серию поражений

Команда закрыла календарный год победой над «Томью».

«Нефтехимик» одержал домашнюю победу над «Томью» в игре 26-го тура ФНЛ. Команда из Нижнекамска смогла прервать свою серию неудач в последнем матче календарного года.

Два гола «химики» оформили с разницей в две минуты. Сначала защитник «Томи», прерывая прострел с фланга, выбил мяч в одноклубника — снаряд срикошетил точно в ворота. Атакой позднее Мераби Уридия откликнулся на лонгболл и реализовал выход один на один с голкипером — 2:0.

После 26 туров «Нефтехимик» набрал 40 очков и идёт на восьмом месте. Следующий матч команда проведёт 27 февраля 2021 года на выезде против «Иртыша».

КВ
Лента новостей