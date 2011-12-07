«Ак Барс» в Подольске уступил «Витязю»

В Казани в сентябре «Витязь» выиграл, но по-прежнему не входит в восьмерку на «Западе».И вот на 6-й минуте Аалтонен подправил шайбу в ворота казанцев – 1:0. А ведь три последних матча дома «Витязь» проиграл. А тут еще и Лукоянов был удален, причем на 4 минуты. Но гости сумели отстоять этот сложный отрезок. И на 13-й минуте Станислав Галиев счет сравнял – 1:1.Концовку периода команды провели не в равных, но по сути в равных составах. И счет не изменился.Правда, во втором периоде хозяева вновь вышли вперед – 2:1 – дублем отметился Аалтонен. Почти тут же «Ак Барс» сравнял счет, но арбитры после видеопросмотра гол не засчитали.Далее «Ак Барс» буквально задавил хозяев атаками, но счет до перерыва не изменился, а третий период команды начали уже в формате «4х4».«Ак Барс» играл все убедительнее, но в защите подольчане держались упрямо.Матч уже перевалил за 50 минут, а счет все не менялся. И, даже сняв вратаря, «Ак Барс» счет не сравнял – 2:1.