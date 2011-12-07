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УНИКС вырвал победу у «Зелёны Гуры»

Решающим оказался бросок, исполненный за семь секунд до конца матча.

УНИКС в домашней игре обыграл польскую «Зелёну Гуру», взяв реванш за ноябрьское поражение.

Первая и третья четверть встречи остались за гостями, однако в заключительном отрезке казанцы стали резво отыгрываться, выдав в один момент преимущество 12:0. За полторы минуты до сирены Джамаар Смит сокращает отставание в счёте до 63:64. Он же за семь секунд до финиша вырывает для УНИКСа победу — 65:64.

Казанский клуб остался пятым в турнирной таблице, а «Зелёна Гура» идёт восьмой.

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