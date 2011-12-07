Определились соперники казанского «Рубина» на третьем сборе в Турции

Как сообщает пресс-служба ФК «Рубин», на третьем, заключительном сборе в турецком Белеке (10-23 февраля), казанский «Рубин» запланировал четыре контрольных матча. 13 февраля казанцы сыграют с солигорским «Шахтером» Белоруссия), 16 февраля – с ФК «Оренбург», 19 февраля – в казахстанским «Тоболом», и 23 феварля – с московским «Динамо».