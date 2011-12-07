«Рубин» остался без звезд, но со звездным тренером

Казанский «Рубин» 3 марта сыграет дома с «Ахматом» из Грозного. И, скорее всего, начнет сезон на Центральном стадионе. Затем 6 марта также дома сыграет в Кубке России ответный матч четвертьфинала против московского «Локомотива», а уже 9 марта встретится в Москве с ЦСКА. Такой вот график у «Рубина» - три игры за шесть дней, и все непростые.Но болельщиков больше всего беспокоило, в каком же составе казанцы подойдут к старту чемпионата, до начала которого осталось меньше месяца. Пока «Рубин» проводит второй сбор в Белеке, при этом сборы на этот раз проходят более скромно, чем обычно. И ожидания того, что в межсезонье будут проведены громкие трансферы, напрасны - это уже свершившийся факт. «Рубин» приобрел двух голкиперов - Давида Волка и Алексея Городового, полузащитника Романа Акбашева, форварда Владислава Пантелеева и полузащитника Евгения Башкирова. Очень много игроков из молодежной команды сейчас проводят сборы в Турции - Калинин, Сагитов, Степанов. Совершенно очевидно, что «Рубин» взял курс на омоложение состава, а также на сокращение бюджетной ведомости. Последняя новость - уход в питерский «Зенит» иранского форварда Сердара Азмуна. Да, сумма в районе 10 млн евро сможет заметно сократить долги клуба и помочь в суде Лозанны убедить УЕФА, что клуб движется в правильном направлении и не достоин двухлетней дисквалификации в евротурнирах.Сам же Азмун смотрит на переход в «Зенит» как на возможность засветиться в Европе, но вот только не в этом сезоне. Так же уходили из Питера в Казань многие: и Домингес, и Ансальди, и Нобоа, и Рязанцев, и Рондон. Можно еще вспомнить Оздоева, Набиуллина, Бухарова и Семака, нынешнего главного тренера «Зенита». Если даже при этом игроки не уезжали в Европу, то финансовые условия у них были прекрасными. Так что у Сердара Азмуна этот выход был единственно верным. «Рубин» лишился классного форварда, и с этим уже ничего не поделаешь. Это было ожидаемым шагом, и с грустью об этом вспоминалось по ходу Кубка Азии. Также уехал в Турцию Федор Кудряшов. Правда, Федор в отношениях с «Рубином» поступил по-джентльменски. Он не получил пока всей суммы долга, но согласился подождать оговоренное с клубом время. Сослан Джанаев подыскивает себе новый клуб, явно не желая идти на понижение зарплаты. Не будет в команде Чико Флореса, который в коллектив так и не вписался.Для Бердыева в данной ситуации положение становится крайне трудным. Да, он признан всеми специалистом по раскрытию новых талантов. Но при этом стоит помнить, что пока Бердыев подводил звездочек к основному составу, всегда находились «дядьки», способные личным примером повести молодежь за собой, научить прямо на поле принимать верные решения. А сейчас даже с Цезарем Навасом неясности, пока на сборах он не появлялся.И все же оптимизма хватает. Ведь в целом если не по качеству игры, то по старательности «Рубин» идет в турнирной таблице на высоком шестом месте и за 13 матчей явно не покатится кубарем вниз, пусть даже и не попадет при этом в евротурнир. Курбан Бердыев уже в нескольких клубах показывал свое умение аккумулировать максимум из имеющегося кадрового резерва. И шестое место «Рубина» - это почти целиком его заслуга.Но теперь и Сагитов, и более опытные Шекари и Подберезкин должны брать на себя больше инициативы. Есть еще талантливый Давиташвили, но опыта у него пока маловато.Зато в защите есть Уремович и Сорокин, в центре поля вполне могут выдвинуться на роль плеймейкера Байрамян или Могилевец. В атаке остается перспективная в целом связка Бухаров - Полоз.Да, во многом это чисто бумажные выкладки, и трудно наверняка сказать, как-то «Рубин» заиграет. Но болельщики в свою команду верят.