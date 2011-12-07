Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА
По итогам последнего рейтинга ФИФА сборная России по футболу опустилась на 50-е место в мире. В ее активе 1424 очка. С 8 января России потеряла две позиции.
КВ
Лента новостей