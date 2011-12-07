УНИКС сумел взять убедительный реванш у «Морабанка» из Андоры

И вот теперь, чтобы занять первое место в группе, и иметь преимущество своей площадки в четвертьфинале, казанским баскетболистам нужно было выигрывать в 7 и более очков. Но гости в первой четверти показали, что снайперы у них классные, да и в защите играли понадежнее. А у УНИКСа вновь ощущался дефицит центровых – вновь не попал в заявку Морис Ндур. Так что 17:21 после первой четверти. Во второй четверти обе команды заиграли внимательнее в защите. И счет перестал увеличиваться стремительно – всего 32:30 в пользу хозяев.И в третьей четверти казанцам все никак не удавалось оторваться в счете – гости уже реже попадали из-за дуги, но зато были безукоризненны в атаках со средней дистанции, да и на подборах казанцы раз за разом уступали сопернику – 49:43. Казалось, борьба будет идти в этом матче до последней минуты, но тут своей веское слово сказал Джамар Смит – его дальние и средние броски просто деморализовали соперникаНе успели гости из Андорры опомниться, как счет уже был 60:45 в пользу УНИКСа. Гости занервничали, перестали стабильно попадать с любых дистанций, а Смит все продолжал забивать. В итоге – 72:53 – есть перевыполнение плана!Теперь УНИКС в четвертьфинале Кубка Европы сначала в Краснодаре 5 марта сыграет с клубом «Локомотив-Кубань», а ответная игра пройдет в Казани 13 марта. Уже второй раз в этом розыгрыше УНИКСу достался в соперники российский клуб. А в чемпионате России 11 февраля на своей площадке казанцы примут ЦСКА.