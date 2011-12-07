Бездомные клубы и сборная без флага

Перевыборы президента РПЛВ январе РПЛ буквально взрывала информационное пространство новостями. Например, в середине месяца на общем собрании клубов лиги была одобрена инициатива расширения состава участников. Планируется, правда, непонятно с какого сезона, что в элите будут играть 18 клубов. По какому принципу станет расширяться РПЛ, куда будут двигать календарь или на чем играть в футбол в декабре в Центральной России и восточнее Волги, пока осталось загадкой.Дальше - больше. РФС, по сообщениям СМИ, не поддерживает расширения РПЛ. Мол, российский чемпионат к такому повороту событий не готов. Исполком федерации пройдет в феврале, и будет интересно наблюдать за развитием событий.Между делом на том же собрании президента РПЛ Сергея Прядкина досрочно переизбрали на очередной пятилетний срок. В своей должности он пребывает уже с 2007 года. Такой расклад не устроил РФС, и спустя неделю федерация признала выборы недействительными. Аргументом стали нарушения, противоречащие уставу РФС и избирательному регламенту федерации.4 февраля все 16 клубов РПЛ единогласно выдвинули на перевыборы кандидатуру… Сергея Прядкина. Так что 17 марта нас ждет процедура голосования, полная интриги.Опустевший стадион в СаранскеВ начале февраля стало известно, что бездомный ФК «Тамбов» меняет номинально домашний стадион. Напомним, в самом Тамбове арена находится в стадии реконструкции, клуб в 2019-м выступал на саранской «Мордовия-арене». Оставшиеся же игры клуб намерен провести в Нижнем Новгороде.Изданию Sport24 спортивный директор клуба Павел Худяков пояснил, что в Нижнем будет больше зрительская аудитория. Якобы в Саранске на матчи продавалось по 130 - 150 билетов и «Тамбов» уходил в минус. Что же, открываем сайт РПЛ, минимальная домашняя посещаемость в Саранске на игре с «Оренбургом» 7 декабря - 835 человек. Стабильно на игры клуба приходило от 1,5 до 5 тыс. человек, а на топов собиралось и вовсе более 15 тыс. зрителей.Впрочем, на этом страдания «Тамбова» не закончатся. 10 мая в календаре клуба РПЛ значится домашняя игра с «Сочи», а «Нижний Новгород», хозяин арены, должен будет принять «Краснодар-2». Вероятно, «Тамбову» придется сыграть на третьем стадионе за сезон - резервной заявлена «Арена Химки».«Нефтехимик» минует Казань?Но и на этом тема Саранска не закрыта. Местной «Мордовии» не по карману проводить игры ФНЛ на огромном 45-тысячнике - клуб в этом сезоне переехал на скромный старенький «Старт». Причем, по сообщениям СМИ, долги за аренду «Мордовия-арены» превышают 40 млн рублей, дело идет к судебным разбирательствам.Теперь же в Саранск может переехать еще один бездомный клуб - нижнекамский «Нефтехимик». Sportbox утверждает, что вопрос практически решен. От стадиона «Рубин», на котором нижнекамцы выступали в 2019-м, пришлось отказаться, так как арене не продлили лицензию. Приютит «Нефтехимик» все тот же «Старт», но и здесь незадача - клубы пересекаются домашними играми 29 марта. Раскошелится ли в таком случае «Нефтехимик» на арену - наследие ЧМ-2018 или татарстанцев выручит «КАМАЗ», предоставив свой стадион, - вопрос открытый.Сборная в Катаре под нейтральным флагомWADA озвучило условия, при которых российская сборная по футболу сможет выступить на ЧМ-2022 в Катаре. Этот турнир входит в число крупных международных соревнований, на которых российские спортсмены в случае санкций смогут выступить только в нейтральном статусе. Так WADA прокомментировало ситуацию изданию РИА Новости.Впрочем, шанс исправить ситуацию есть, так как РУСАДА намерено обжаловать декабрьское решение WADA о лишении России права на участие и проведение крупных спортивных турниров в течение четырех лет в Спортивном арбитражном суде. Если дело будет выиграно, то ограничения снимут. Впрочем, российской сборной по футболу на ЧМ-2022 еще и отобраться нужно, так что паниковать рано.