Айда забудем: почему «Ак Барс» провалил этот сезон

Да, вылеты в 1/4 финала конференции случались и раньше: в сезоне 2013/14 от «Сибири», сезоне 2015/16 от «Салавата». Вот только с новосибирцами «барсы» «зацепили» две игры, а с уфимцами доиграли до 7-го матча, попутно «отгрузив» принципиальному сопернику 8 шайб. А вот в серии с «Авангардом» на протяжении трех первых матчей мы видели лишь блеклую тень действующих чемпионов. В реальную борьбу казанцы включились к четвертой игре, где мы увидели «Ак Барс», жаждущий вернуться в серию. Но было поздно. Так в чем может быть причина громкого вылета? Системный кризис?Вратарский вопросНе последнюю роль в провале сыграла травма основного вратаря Эмиля Гарипова. В конце декабря хоккеисту была сделана операция, и рассчитывать на него до конца сезона не приходилось. Оказалось, что изначально медицинский штаб клуба пытался решить проблему без хирургического вмешательства, но ситуация не улучшалась. Так «Ак Барс» вступил в 2019-й с двумя вратарями. К уровню игры Александра Шарыченкова вопросы возникали еще по прошлому сезону, а в сменщиках у него был 23-летний Владислав Подъяпольский.Напомним, перед началом сезона другой 23-летний голкипер - Тимур Билялов - отправился набираться опыта в рижское «Динамо». Получилось у него, прямо скажем, хорошо. Тимур стабильно отыграл в «регулярке» часть сентября, практически все матчи с ноября по декабрь и всю концовку чемпионата, когда Рига решала вопросы попадания в плей-офф. Парень отразил 987 бросков, а это 93% от общего числа попыток пробить вратаря. Для сравнения, у Подъяпольского за чуть меньшее количество матчей отражено 92,8% бросков. Вот только не сложилось у Риги с выходом в плей-офф, клуб отстал от «Витязя» на одно очко.Итак, опуская статистику, констатируем, что фактически «Ак Барс» остался с двумя вратарями, которые не имели багажа опыта игры в плей-офф. И всю серию с «Авангардом» Зинэтуле Билялетдинову, культивирующему оборонительный хоккей, приходилось думать не только о перетасовке троек нападения, но и о подборе вратарей. Очевидно, что такая вратарская чехарда могла стать одной из причин провала, ведь каждый голкипер имеет свой стиль игры. Ну а пятая шайба в ворота «Ак Барса» в первом матче серии, пожалуй, яркий пример того, что Шарыченков к высокому уровню пока не готов. Кстати, контракт с вратарем истекает в апреле. Посмотрим, продлят ли...Невосполнимые утратыНекоторые вопросы вызывает комплектация команды в этом сезоне. Напомним, после взятия Кубка Гагарина состав покинули игроки, которые были важными структурными элементами обороны: Василий Токранов и Атте Охтамаа. Токранов имел большое значение при игре в меньшинстве, а Охтамаа был хорош как защитник атакующего плана. Перед началом сезона шли разговоры о том, что Алексей Емелин может вернуться в Казань. Однако менеджмент клуба, если переговоры действительно велись, сделку оформить не смог. Емелин пополнил «Авангард», набрал в «регулярке» 19 очков (5+14), а серию с «Ак Барсом» закончил с показателем полезности «плюс пять». А вот Пол Постма и Андрей Педан, увы, так и не заменили ушедших в межсезонье защитников.Не менее удивительной стала сделка по обмену Александра Бурмистрова в Уфу. «Салават» отдал за нападающего аж трех игроков, ключевым из этой троицы был Вячеслав Основин. Сезон для Бурмистрова в Казани складывался откровенно слабо, к обмену он подходил с показателем полезности «минус 2» и тремя шайбами. Вячеслав Основин в Уфе также не прижился, набрав всего 5 очков. После обмена дела у Основина пошли прямо-таки в гору, он забросил три шайбы в «регулярке», набрав по ее итогам... все те же 5 очков. Вячеслав стал реже бросать по воротам (23 броска в 26 играх за «Ак Барс» против 41 за 32 в Уфе), реже выигрывать вбрасывания (50,9% выигранных против 53,4%), но поднял процент реализованных бросков до 13.Первые на «Востоке». По зарплатамНакануне старта плей-офф Кубка Гагарина издание «Спорт-Экспресс», опираясь на свои источники, опубликовало рейтинг зарплат в клубах КХЛ. И если вы считаете, что в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков лиги превалируют игроки СКА и ЦСКА, то это заблуждение. Пятую строчку рейтинга занимает Андрей Марков (150 млн рублей в год), на седьмом месте Антон Ландер (140 млн), на восьмом - Данис Зарипов (130 млн). А вот представителей СКА и ЦСКА в десятке всего по одному. Марков этот сезон провел слабее дебютного, что видно даже из статистики. В «регулярке»-2017/18 Андрей набрал 33 очка и еще три в плей-офф, а в нынешнем чемпионате 14 в «регулярке» и 0 в плей-офф с показателем полезности «минус пять»...В конце февраля другое спортивное издание - «Чемпионат» - опубликовало рейтинг зарплатной ведомости клубов КХЛ на «Востоке» (с учетом бонусов). «Ак Барс» ожидаемо занял первую строчку с 1,926 млрд рублей. По сравнению с прошлым сезоном она выросла на 254 млн. Больше всех бухгалтерию «нарастил» «Авангард» - на 337 млн рублей. Победитель «регулярки» на «Востоке» «Автомобилист» платит игрокам чуть больше 1,5 млрд рублей, а «Барыс» и «Торпедо» отдают «всего» чуть больше 600 миллионов. Справедливо возникает вопрос: насколько эффективен менеджмент в Казани при такой зарплатной ведомости и таком результате?Что дальше?Перемены в «Ак Барсе» напрашивались давно, и щелчок по носу от «Авангарда» хороший тому стимул. Не исключено, что казанцы сильно «перезагрузят» состав в это межсезонье. О возможности своего ухода недвусмысленно говорил нападающий Иржи Секач, каких-то решений следует ждать по Федору Малыхину и вратарской бригаде. Ранним выходом в отпуск «Ак Барс» дал себе прекрасную возможность провести работу над ошибками. Смогут ли?..