Хорен Байрамян: «Был жесткий разговор»

- «Локомотив» играл в пять защитников, и мы, такую оборону тяжело вскрыть. Да, у них было больше подходов, больше моментов в первом тайме. Но вы сами видели, что у нас много новых, молодых ребят, которые сегодня очень достойно выступали, бились за «Рубин», за команду, поэтому претензий ни к кому нет. Во втором тайме уже были какие-то качели, если бы Башкиров забил гол, когда попал в перекладину, все могло поменяться. Но потом вот это нелепое удаление все сломало, и «Локомотив» заслуженно прошел в полуфинал.- Качеством футбола Курбан Бекиевич был доволен?- Как он может быть доволен, если мы проиграли. Разберем ошибки и будем делать выводы.- О чем он говорил? Подбадривал молодых ребят в раздевалке после матча?- Нет, был жесткий разговор, но это останется внутри нашей команды, - передает слова Байрамяна корреспондент «КВ».