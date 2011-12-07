Курбан Бердыев: «С оптимизмом смотрим в будущее»

- Есть удовлетворение от игры и от того, что молодежь неплохо выглядела достаточно неплохо.- Качество футбола сегодня было лучше, чем против «Ахмата»? - Так будем говорить, что сегодня моментами смотрелись достаточно неплохо. Молодежь смотрится более уверенно и на тренировках, на сборах. С оптимизмом смотрим в будущее. В первом тайме волнение было у молодых. Сагитов не так уверенно играл. Но во втором тайме успокоились. Есть удовлетворение и перспективы на то, что завтрашний день проглядывается.- У Сагитова было персональное задание играть по Кверквелии?- Нет, так получалось, что они друг против друга играли.- Насколько серьезная потеря Виталия Кафанова?- Потеря очень серьезная. Это лучший тренер вратарей в России, потому что практика показывает. Он отвечал за стандарты, и мы многого добивались при стандартах – это его заслуга. Жизнь продолжается и ему желаем удачи. Его функции по стандартам будет выполнять Уразсахатов, - передает слова Бердыева корреспондент «КВ».