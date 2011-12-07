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В Лиге чемпионов определились четыре участника четвертьфиналов

В Лиге чемпионов определились четыре участника четвертьфиналов
В очередных матчах футбольной Лиги чемпионов «ПСЖ», имея пареимущество после выездного матча (2:0), неожиданно дома уступил «МЮ» тренера Сульшера – 1:3 А вот «Порту», проиграв на выезде «Роме», дома уверенно переиграл «Рому» - 3:1.Так что «МЮ» и «Порту» вышли в четвертьфинал – вслед за «Аяксом» и «Тоттенхэмом». А сегодня в бой в Лиге Европы вступают российские клубы «Зенит» и «Краснодар».
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