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Юрий Семин: «Мы за ошибки не ругаем»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал итоги ответного матча ¼ финала Кубка России с «Рубином» (1:0).
- Задачу пройти дальше мы решили. С «Рубином» всегда бывают тяжелые матчи, и эта игра не была исключением. Очень сложное поле. Но обе команды старались и создали достаточно моментов. Самое главное, что мы победили.- Ругали Игнатьева за упущенный в первом тайме момент?- Зачем ругать игрока? Случается всякое, ошибки бывают. Влад действовал правильно, но у него поехала нога. Мы за ошибки не ругаем. Ругаем, если футболист не добегает и не борется, - передает слова Семина корреспондент «КВ».
КВ
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