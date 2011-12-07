Юрий Семин: «Мы за ошибки не ругаем»

- Задачу пройти дальше мы решили. С «Рубином» всегда бывают тяжелые матчи, и эта игра не была исключением. Очень сложное поле. Но обе команды старались и создали достаточно моментов. Самое главное, что мы победили.- Ругали Игнатьева за упущенный в первом тайме момент?- Зачем ругать игрока? Случается всякое, ошибки бывают. Влад действовал правильно, но у него поехала нога. Мы за ошибки не ругаем. Ругаем, если футболист не добегает и не борется, - передает слова Семина корреспондент «КВ».