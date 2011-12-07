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Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Краснодаром»

Футболисты казанского «Рубина» в очередном матче чемпионата РФПЛ дома сыграли вничью с «Краснодаром» - 1:1 (1:0).

В первом тайме казанцы владели инициативой и заслуженно повели в счете после удара Канунникова, но во втором тайме арбитр Николаев не увидел очевидного офсайда у Смолова, который попал в ворота – 1:1.

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