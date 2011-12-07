Дарюс Каспарайтис вспомнил период, когда «Ак Барс» был «денежным мешком»

Защитник Дарюс Каспарайтис, который выступал за «Ак Барс» в сезоне 2004/05, считает казанский клуб «денежным мешком». Об этом бывший хоккеист рассказал в интервью «Чемпионату».

Каспарайтис, рассуждая о «Манчестер Сити», отметил, что наличие денег и команды не всегда взаимосвязаны.

«Команду все равно надо построить. Мы играли в Казани во время локаута, тоже была команда денежный мешок, и мы ничего не выиграли», — вспомнил бывший защитник.

Дарюс Каспарайтис сыграл за «Ак Барс» в 31 игре, набрав 4 (1+3) очка. Казанский клуб в тот сезон вылетел в четвертьфинале плей-офф от «Локомотива».