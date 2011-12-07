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Волейболист Спиридонов рассказал, что на него было совершено нападение

У нападавших был при себе нож.

Доигровщик Алексей Спиридонов рассказал изданию «Р-Спорт», что на него совершено вооруженное нападение. Происшествие произошло в Москве.

Волейболист сообщил, что в момент нападения был с другом. Нападавших было двое — один из них имел при себе нож. Одного неизвестного игрок успел ударить.

«Страшно становится жить, ведь уже средь бела дня на двух здоровых мужиков нападают. И все это под камерами, в людном месте», — заявил Спиридонов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что волейболист готов продолжить карьеру на стройке.

КВ
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