Волейболист Спиридонов рассказал, что на него было совершено нападение

Доигровщик Алексей Спиридонов рассказал изданию «Р-Спорт», что на него совершено вооруженное нападение. Происшествие произошло в Москве.

Волейболист сообщил, что в момент нападения был с другом. Нападавших было двое — один из них имел при себе нож. Одного неизвестного игрок успел ударить.

«Страшно становится жить, ведь уже средь бела дня на двух здоровых мужиков нападают. И все это под камерами, в людном месте», — заявил Спиридонов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что волейболист готов продолжить карьеру на стройке.