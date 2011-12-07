Источник: «Краснодар» обновил предложение «Рубину» по Макарову

«Краснодар» не оставил попыток заполучить полузащитника «Рубина» и сборной России Дениса Макарова. По данным Eurostavka, «быки» обновили своё предложение по футболисту. «Краснодар» был готов отдать за игрока центрального полузащитника Даниила Уткина и доплатить 5 млн евро, но в Казани ответили отказом

В минувшем сезоне Макаров сыграл в 28 матчах РПЛ, забил семь голов и отметился результативной передачей, а Уткин принял участие в 20 играх и забил один мяч. Трансферная стоимость Макарова оценивается в 4 млн евро, Уткина — в 2,5 миллиона.