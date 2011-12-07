Новый президент FINA посетит Казань

Новый президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам посетит Казань, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». Его визит состоится на этой неделе. Уточняется, что в ходе своего визита Хусейн Аль-Мусаллам проведёт встречу с руководством республики, посетит центр водных видов спорта и ПГАФКСиТ. Вместе с новоиспечённым президентом в Татарстан прилетит пожизненный почётный президент FINA Хулио Маглионе.

Отметим, что Хусейн Аль-Мусаллам был избран президентом на конгрессе 5 июня.