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Новый президент FINA посетит Казань

В ходе своего визита он осмотрит несколько спортивных объектов.

Новый президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам посетит Казань, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». Его визит состоится на этой неделе. Уточняется, что в ходе своего визита Хусейн Аль-Мусаллам проведёт встречу с руководством республики, посетит центр водных видов спорта и ПГАФКСиТ. Вместе с новоиспечённым президентом в Татарстан прилетит пожизненный почётный президент FINA Хулио Маглионе.

Отметим, что Хусейн Аль-Мусаллам был избран президентом на конгрессе 5 июня.

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