«Рубин» заинтересовался игроком сборной Армении

«Рубин» и ЦСКА проявляют интерес к 21-летнему атакующему полузащитнику «Жилины» и сборной Армении Вагану Бичахчяну, утверждает «Чемпионат». Оба клуба в ближайшее время могут вступить в переговоры по футболисту.

Бичахчян с 2017 года выступает за словацкую «Жилину». В минувшем сезоне игрок помог команде выиграть плей-офф за право участвовать в Лиге конференций — в финальном матче он оформил дубль в ворота «Злате Моравце».

За свою карьеру Бичахчян провёл в Первой лиге Словакии 25 матчей, забил девять голов и отдал три голевые передачи. С сентября 2020 года полузащитник стабильно вызывается в сборную Армении, и успел забить гол и отдать ассист. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 600 тысяч евро, а его контракт с «Жилиной» рассчитан до лета 2022 года.