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Сборная Канады в 27-й раз выиграла чемпионат мира

Финальный матч в Латвии дошёл до овертайма.

Сборная Канады в финале ЧМ-2021 в овертайме обыграла сборную Финляндии и в 27-й раз стала обладателем титула чемпионов мира. Встреча в Риге завершилась со счётом 3:2, а победную шайбу на 67-й минуте забросил Ник Пол.

Канада начала турнир с трёх поражений подряд, но вышла в плей-офф с четвёртого места группы. В четвертьфинале «Кленовые листья» выбили Россию, а в полуфинале — США.

Два года назад в финале ЧМ также встречались Канада и Финляндия, но тогда финны оказались сильнее — 3:1.

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