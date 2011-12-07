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В сборной России рассказали о состоянии здоровья Фёдора Кудряшова и Дмитрия Баринова

Футболисты прошли медицинское обследование.

В официальном Twitter-аккаунте появилась информация о состоянии здоровья Фёдора Кудряшова и Дмитрия Баринова — участие игроков в Евро-2020 ранее было под вопросом. Оба футболиста прошли медицинское обследование: у Дмитрия Баринова клинически значимых проблем со здоровьем нет.

«У Фёдора Кудряшова диагностировано повреждение икроножной мышцы бедра — в ближайшие дни он пройдёт курс физиотерапевтического лечения», — гласит сообщение.

Решение по защитнику будет принято после оценки динамики стартовой терапии.

КВ
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