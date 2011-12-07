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Джордан Морган покинул УНИКС

Контракт с 30-летним баскетболистом решено не продлевать.

УНИКС на официальном сайте объявил об уходе 30-летнего форварда Джордана Моргана. Он покинул стан казанцев в связи с истечением срока действия контракта — новое соглашение игроку предложено не было.

В общей сложности Морган провёл за УНИКС 41 матч на паркете. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он набирал в среднем 9,3 очка, 4,8 подбора и 1,1 передачи.

«Мы рады, что такой игрок защищал цвета нашего клуба! Желаем успехов в дальнейшей карьере», — подчеркнула пресс-служба казанского клуба.

КВ
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