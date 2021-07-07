Сборная России по футболу проведет отборочный матч к чемпионату мира — 2022 в Казани

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Сборная России по футболу в рамках отборочного цикла сыграет со сборной Словакии в Казани. Матч пройдет 8 октября. Об этом говорится на сайте УЕФА.
Отборочный этап к чемпионату мира по футболу в Катаре возобновиться осенью этого года. Также у российской команды запланирован 1 сентября против сборной Кипра.
Напомним, что сборная России не смогла преодолеть групповой этап на чемпионате Европы по футболу. В последнем матче наша команда проиграла сборной Дании со счётом 4:1.