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Сборная России по футболу проведет отборочный матч к чемпионату мира — 2022 в Казани

Игра пройдет 8 октября против сборной Словакии.

Сборная России по футболу в рамках отборочного цикла сыграет со сборной Словакии в Казани. Матч пройдет 8 октября. Об этом говорится на сайте УЕФА.

Отборочный этап к чемпионату мира по футболу в Катаре возобновиться осенью этого года. Также у российской команды запланирован 1 сентября против сборной Кипра.

Напомним, что сборная России не смогла преодолеть групповой этап на чемпионате Европы по футболу. В последнем матче наша команда проиграла сборной Дании со счётом 4:1. 

КВ
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