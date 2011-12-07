В новом сезоне за «Синтез» сыграют восемь воспитанников

Минувший сезон стал триумфальным для татарстанских ватерполистов. «Синтез» выиграл турнир в мужской Суперлиге, а «Синтез-УОР» — молодежная команда — победил в чемпионате Высшей лиги России.

— Сезон удался по всем дисциплинам, не только в водном поло. Очень хорошие результаты по прыжкам в воду — наши ребята стали чемпионами Европы, неплохие результаты у пловцов, хотя весенних стартов не было, — подчеркнул в своем выступлении министр спорта РТ Владимир Леонов.

К новому сезону серьезно обновилась клубная инфраструктура — капитальный ремонт завершен в бассейне «Оргсинтез». Теперь там не только качественная система очистки воды, но и новая раздевалка, которая ничем не хуже раздевалок в Ледовом дворце или на «Ак Барс Арене».

— В клубе новая система мотивации, когда спортсмены получают деньги за результат. Прыгуны в воду, пловцы, ватерполисты основные доходы получают на основании своих результатов в России и на международном уровне, — заявил президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров.

В составе «Синтеза» произошли изменения. Клуб покинули пять достаточно возрастных игроков, им на смену подписали пять новичков. Трое из них ранее выступали за московское «Динамо», по одному человеку пришли из «Балтики» и «Штурма-2002».

— Из пяти новичков два игрока являются воспитанниками местной школы. В этом году состав пополнят еще три воспитанника, и их станет восемь. У нас получается хороший сплав молодости и опыта, — объяснил главный тренер ВК «Синтез» Марат Закиров.

Впрочем, столь серьезной ротацией Ирек Зиннуров остался недоволен. Президент полагает, что команду необходимо строить с планированием на 3 — 5 лет вперед: «Такого не должно быть. Команде нужен костяк. Да, изменения могут быть, один-два человека приходят — уходят, но такой большой ротации быть не должно».

О целях на сезон журналистам рассказал директор СК ВВС «Синтез» Максим Осмоловский.

— Задачи на сезон: выиграть чемпионат и Кубок России. А вот будем ли мы участвовать в европейских турнирах — на сегодняшний день непонятно. Большие проблемы с получением виз, — посетовал функционер.

Если пандемия отступит и визовые вопросы удастся снять, то команда сможет отправиться на краткосрочные сборы в Венгрию или Монтенегро, а в евротурнирах поборется за проход в групповой этап Лиги чемпионов.

А вот с женской командой по водному поло в Татарстане пока сложно. И министр спорта республики объяснил, в чем заключаются трудности.

— Пока на профессиональном уровне у нас нет команды. У нас и традиций нет. Мы открыли отделение в Базарных Матаках, но спортсменки там совсем юные, до профессионалов у них долгий путь. Это планы даже не на следующий год, — объяснил Владимир Леонов.