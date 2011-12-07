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Владимир Дядюн продолжит выступать в «Химках»

В минувшем сезоне нападающий стал финалистом Кубка России и вышел в РПЛ.

Подмосковные «Химки» на официальном сайте объявили о продлении контракта с 31-летним нападающим Владимиром Дядюном. Новое соглашение форварда будет действовать до лета 2021 года.

В минувшем сезоне Дядюн провёл за «Химки» 17 матчей в ФНЛ по и набрал 4+2 балла системе «гол+пас». Кроме того, в пяти играх Кубка России он забил 3 гола и отдал голевую передачу. Нападающий стал финалистом Кубка России и вышел в РПЛ.

Последний раз Дядюн выступал в элитном дивизионе в сезоне 2017/18. За свою карьеру он провёл 177 игр в РПЛ, забил 24 мяча и отдал 13 голевых передач.

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