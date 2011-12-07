Татьяна Москалькова прочитала лекцию в КФУ

В понедельник утром Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прочитала студентам лекцию в Императорском зале КФУ. В частности, омбудсмен рассказала об истории возникновения института в России и его месте в правозащитной системе страны.

«Хотелось сделать акценты на механизме зашиты прав, свобод человека и гражданина. Умении защищать себя и других в трудных жизненных ситуациях», — отметила Москалькова.

Ректор КФУ Ильшат Гафуров подчеркнул, что данная встреча со студентами в Императорском зале в оффлайн-режиме — первая с начала пандемии.

«Сегодня здесь присутствуют студенты разных факультетов. Пришли те, кому интересна данная тема. Тем более она актуализируется в последнее время. Для нас эта встреча особенно важна, поскольку, думаю, многие получат ответы на волнующие их вопросы», — заявил Гафуров.