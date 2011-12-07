«Ак Барс» проиграл в Ярославле

Впрочем, на ход игры в первом периоде это не повлияло: уже на 4-й минуте Ландер после передачи Иржи Секача с неудобной руки пробил Коновалова – 0:1. И еще два момента имел Ландер после ошибок ярославцев в своей зоне, но шайба в ворота не зашла. Дважды казанцы играли в меньшинстве в первом периоде, но ворота свои отстояли.Во втором периоде инициатива медленно перешла к хозяевам. А к середине второго периода хозяева уже просто «возили» «барсов» в их зоне. Кульминация матча пришлась на последние четыре минуты второго периода: сначала в спорной ситуации Роб Клинкхаммер получил удаление в матче плюс пять минут штрафа. А затем еще и Юдин был удален – «Ак Барс» играл уже в формате «3х5». К счастью, почти тут же был уделен у ярославцев Козун, и стало полегче – по прежнему 0:1 после второго периода.При этом казанцы потеряли Потапова и Клинкхаммера в этом матче. Уже на первой минуте заключительного отрезка матча Контиола сравнял счет в большинстве – 1:1. И еще через минуту ярославцы были уже впереди - 2:1 – вот так нам аукнулось одно удаление.Далее «Ак Барс» судорожно сопротивлялся, но сравнять счет так и не смог – 1:2.