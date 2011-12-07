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Айгуль Ситдикова завоевала «бронзу» на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Айгуль Ситдикова завоевала «бронзу» на чемпионате мира по пауэрлифтингу
В весовой категории до 47 кг она показала следующие результаты: присед – 170 кг, жим – 135 кг, становая тяга – 145 кг. Помимо того, в троеборье Ситдикова установила рекорд Европы по жиму штанги лежа.
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