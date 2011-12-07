«Локомотив» вновь проиграл в Лиге чемпионов

Футболисты московского «Локомотива» на выезде крупно уступили португальскому «Порту» (1:4), и лишились всех шансов на выход из группы. Единственный гол у москвичей на счету Фарфана. «Локо» проиграл все четыре матча и лишился каких-либо шансов на продолжение борьбы, отставая от третьего места на три очка.