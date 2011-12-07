Российские гимнастки выступят на турнире в Казани

Более 600 спортсменов из различных регионов России приедут в Казань. Помимо российских гимнасток, на соревнования приедет команда гимнасток из Узбекистана. В соревнованиях примут участие девочки, девушки и мужчины – как в индивидуальных упражнениях, так и в групповых.