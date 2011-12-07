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Денис Бояринцев рассказал о размере своей зарплаты в КАМАЗе

Специалист покинул челнинский клуб в октябре.

Экс-тренер КАМАЗа Денис Бояринцев рассказал о размере своей зарплаты в клубе ПФЛ. В октябре, на фоне неудачных выступлений команды, в отставку подал главный тренер Михаил Белов. Вслед за ним Набережные Челны покинул и Бояринцев.

«Раньше я себе не позволял ничего лишнего, сейчас мне это и не нужно. В КАМАЗе, если брать зарплату и премии, то у меня выходило примерно 120 тысяч. Это нормальные, очень хорошие деньги», — заявил специалист в эфире YouTube-шоу «Футбольный хейт».

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