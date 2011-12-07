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«Нефтяник» вырвал победу у «Кузни» за 6 секунд до финальной сирены

Помогла игра в большинстве.

Альметьевский «Нефтяник» в очередном матче «регулярки» ВХЛ в гостях обыграл новокузнецкий «Металлург». Все шайбы команды забросили в третьем периоде.

Сначала Денис Дюрягин вывел «Кузню» вперёд, но за 4 минуты до конца матча «Нефтяник» получил право на игру в большинстве и реализовал его (отличился Владимир Пешехонов). Но а 6 секунд до финальной сирены альметьевцы вновь в большинствесмогли вырвать победу — Ярослав Альшевский исполнил вторую голевую передачу в матче, а Динар Хамидуллин поставил точку в этой встрече.

«Нефтяник» набрал 32 очка и продолжает лидировать в таблице, а «Металлург» расположился на 21-й строчке.

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