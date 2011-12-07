«Ак Барс» в Санкт-Петербурге опять проиграл СКА

В отчетном матче в Питере ворота был выбран защищать Подъяпольский. Появился наконец-то в составе и защитник Андрей Педан. Дебютировал за Казань и форвард Основин. Зато отсутствовали Данис Зарипов и Андрей Марков. И эти потери трудно было назвать несущественными.Хозяева с места в карьер начали загружать защиту казанцев, и на 7-й минуте Патрик Херсли счет открыл. Хотя до этого казанцы имели численный перевес. Казанцы уже встречались со СКА в Казани, и «Кубок открытия» тогда остался за армейцами. А на 13-й минуте Плотников удвоил преимущество армейцев – 2:0.И темпа атак СКА не снижал. А затем «Ак Барс» получил двойное удаление, и вот счет стал уже 3:0. В перерыве Подъяпольского заменил Гарипов, но и он пропустил еще дважды. И лишь отчаянный бросок Постма принес гостям единственную шайбу – 5:1 в пользу СКА. Третий период команды уже просто доигрывали.